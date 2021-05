Stand: 04.05.2021 12:10 Uhr VfL Osnabrück plant Quarantäne-Trainingslager in Ankum

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück bezieht vom 12. bis 21. Mai ein Quarantäne-Trainingslager in Ankum. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Das Training absolvieren die Niedersachsen in dieser Zeit auf dem Gelände des SV Quitt Ankum, bevor am 23. Mai (Sonntag, 15.30 Uhr) das letzte Ligaspiel beim FC Erzgebirge Aue ansteht. Seit Beginn der laufenden Woche hält sich der Lizenzbereich des VfL ausschließlich im häuslichen Umfeld, auf dem Trainingsgelände oder im Stadion auf. Die DFL hatte für die letzten drei Spieltage der laufenden Saison zweistufige Quarantäne-Maßnahmen beschlossen. | 04.05.2021 12:07