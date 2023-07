Stand: 03.07.2023 14:57 Uhr VfL Osnabrück muss lange auf Abwehrchef Beermann verzichten

Der VfL Osnabrück muss auf unbestimmte Zeit auf Abwehrchef Timo Beermann verzichten. Der 32-Jährige hat sich nach Angaben des Aufsteigers in die zweite Fußball-Bundesliga im Mannschaftstraining bei einem Zweikampf schwer am Sprunggelenk verletzt. Der Kapitän der Vorsaison muss sich demnach am Dienstag einem operativen Eingriff unterziehen. Zur Diagnose machten die Niedersachsen keine Angabe, sie teilten lediglich mit, dass der Verteidiger "für längere Zeit nicht zur Verfügung" steht. | 03.07.2023 14:53