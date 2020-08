Stand: 15.08.2020 12:09 Uhr

VfL Osnabrück leiht Torhüter aus Gladbach aus

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat auf der Torhüter-Position nachgerüstet. Die Lila-Weißen leihen Moritz Nicolas von Bundesligist Borussia Mönchengladbach aus. Der 22-Jährige, der zuletzt als Nummer zwei an Bundesligist 1. FC Union Berlin ausgeliehen war, unterschrieb bis zum 30.06.2021, teilte der VfL am Sonnabend mit. "Er verfügt mit seinen 1,93 Metern über eine entsprechende Statur und weiß darüber hinaus sowohl mit seinem Torwartspiel als auch seinem Spiel mit dem Ball am Fuß zu überzeugen", sagte Sportdirektor Benjamin Schmedes über Nicolas. Der Keeper kam bisher zu einem Erstliga-Einsatz. Wechselbörse | 15.08.2020 12:10