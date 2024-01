Stand: 08.01.2024 11:45 Uhr VfL Osnabrück holt griechischen Verteidiger Androutsos

Zweitliga-Schlusslicht VfL Osnabrück hat einen weiteren Zugang vermeldet. Die Lila-Weißen verpflichteten Rechtsverteidiger Athanasios Androutsos von Olympiakos Piräus. Der 26-Jährige wurde beim 47-fachen griechischen Meister zum Profi und Erstligaspieler. Androutsos absolvierte 80 Spiele in der ersten griechischen Liga, in denen ihm sechs Treffer und sechs Assists gelangen. Unter dem deutschen Trainer Michael Skibbe debütierte Androutsos 2018 in der A-Nationalmannschaft, für die er zehn Spiele absolvierte. Wechselbörse | 08.01.2021 11:44