Stand: 03.09.2020 11:18 Uhr

VfL Osnabrück holt Stürmer Santos

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück hat Stürmer Christian Santos für zwei Jahre unter Vertrag genommen. Sportdirektor Benjamin Schmedes bezeichnete den 32-Jährigen als "international erfahrenen Angreifer, der sowohl allein im Sturmzentrum als auch in einem System mit zwei Spitzen seine Fähigkeiten einbringen kann". Der Deutsch-Venezolaner spielte unter anderem bei NEC Nijmegen in den Niederlanden sowie in Spanien für Alaves und La Coruna. Für Venezuela bestritt er zwölf Länderspiele. Wechselbörse | 03.09.2020 11:18