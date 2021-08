Stand: 10.08.2021 21:32 Uhr VfL Osnabrück darf noch mehr Fans ins Stadion lassen

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück darf seine Zuschauerzahl beim nächsten Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden noch einmal erhöhen. 5.400 Fans waren am vergangenen Sonnabend beim DFB-Pokal-Spiel gegen Werder Bremen (2:0) im Stadion an der Bremer Brücke. 6.756 inklusive Gästefans dürfen es nach Rücksprache mit der Stadt Osnabrück und den zuständigen Behörden am nächsten Sonnabend (14 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) gegen die Hessen sein. Ein Grund für diese Entscheidung seien die weiterhin stagnierenden Infektionszahlen in Stadt und Landkreis, teilte der VfL mit. | 10.08.2021 21:31