Stand: 07.04.2022 12:29 Uhr VfL Osnabrück "bis auf Weiteres" ohne Verteidiger Beermann

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück muss "bis auf Weiteres" auf seinen Innenverteidiger Timo Beermann verzichten. Wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten, musste sich der 31-Jährige einer Sprunggelenksoperation unterziehen. Beermann hatte sich am Mittwoch im Training verletzt. Für die verbleibenden Partien in dieser Saison stehe er nicht mehr zur Verfügung, gab der VfL bekannt. | 07.04.2022 12:29