Stand: 19.10.2021 14:36 Uhr VfL Osnabrück: Präsident Hülsmann hört auf

Manfred Hülsmann wird bei der kommenden Jahreshauptversammlung nicht mehr als Präsident des VfL Osnabrück kandidieren. Der Amtsinhaber habe sich aus persönlichen Gründen gegen eine erneute Kandidatur entschieden, heißt es in einer Mitteilung des Fußball-Drittligisten. Der Wahlausschuss hat demnach Holger Elixmann als Nachfolger vorgeschlagen. Der 51-Jährige kommentiert die Spiele des VfL im Vereinsradio und war Sitzungsleiter bei vergangenen Jahreshauptversammlungen. Neben der Präsidiumswahl stehen bei der Veranstaltung am 14. November Wahlen für den Beirat, den Aufsichtsrat und den Ehrenrat an. Hülsmann bewirbt sich um einen Platz im Beirat. | 19.10.2021 14:20