Stand: 22.01.2024 15:53 Uhr VfL Osnabrück: Lars Kehl erleidet Mittelfußbruch

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück muss für längere Zeit auf Lars Kehl verzichten. Wie die Niedersachsen am Montag bekanntgaben, hat sich der Mittelfeldspieler am Freitagabend in Karlsruhe (1:2) den Mittelfuß gebrochen. Kehl hatten bereits nach dem 1:2 starke Schmerzen am Fuß geplagt. Nach einer Untersuchung der medizinischen Abteilung bestätigte sich der Verdacht. Mittelfußbruch erlitten hat. "Die Verletzung ist extrem bitter", so Trainer Uwe Koschinat. WIe lange Kehl fehlen wird, ist noch unklar. | 22.01.2022 15:51