Stand: 14.11.2023 10:57 Uhr VfL Osnabrück: Keine öffentliche Schweinsteiger-Diskussion

Nach dem Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga hat Amir Shapourzadeh, Sportdirektor des VfL Osnabrück, erklärt, dass es keine öffentliche Diskussion um Trainer Tobias Schweinsteiger geben werde. "Wir werden - wie im letzten Herbst, als wir in einer ähnlich schwierigen Situation steckten - intern sehr viel miteinander reden, die Situation analysieren und bewerten", sagte Shapourzadeh der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir werden uns offen und ehrlich die Meinung sagen, um die richtigen Stellschrauben zu finden, an denen wir drehen können, um aus dem Keller rauszukommen." Mit nur sieben Punkten stehen die Niedersachsen in der Tabelle auf dem letzten Platz. | 14.11.2023 10:50