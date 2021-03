Stand: 26.03.2021 08:28 Uhr VfL Osnabrück: Jahreshauptversammlung am 20. Juni

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück will am 20. Juni seine Jahreshauptversammlung nachholen. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Ursprünglich sollte die Mitgliederversammlung im vergangenen November stattfinden. Das war aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie aber nicht möglich. Am 20. Juni sollen ein neuer Präsident sowie drei Vizepräsidenten gewählt werden. Bis zum 30. April können interessierte Bewerberinnen und Bewerber ihre Unterlagen beim Wahlausschuss einreichen. | 26.03.2021 08:23