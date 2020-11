Stand: 02.11.2020 12:00 Uhr VfL Osnabrück: Heider am Meniskus operiert

Fußball-Zweitligist VfL Osnabrück muss auf unbestimmte Zeit ohne Marc Heider auskommen. Der Angreifer ist am Montagmorgen am Meniskus operiert worden. Trotz der wochenlangen Beschwerden hatte der 34-Jährige am VfL-Trainingsbetrieb teilgenommen und stand auch beim jüngsten 2:1-Sieg gegen Sandhausen auf dem Platz. | 02.11.2020 11:59