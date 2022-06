Stand: 22.06.2022 14:44 Uhr VfL Osnabrück: Fanfest und Testspiel am 16. Juli

Nach zwei Jahren Corona-Pause wird Fußball-Drittligist VfL Osnabrück am 16. Juli erstmals wieder ein Fanfest ausrichten. Am selben Tag trifft die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning in einem Testspiel an der Bremer Brücke auf den niederländischen Erstligisten FC Groningen. | 22.06.2022 15:40