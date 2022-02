Stand: 03.02.2022 22:13 Uhr VfL Osnabrück: Aufsichtsrat neu besetzt

Im Rahmen der Hauptversammlung der VfL Osnabrück GmbH & Co. KGaA am Donnerstagabend wurde der neue Aufsichtsrat gewählt. Sechs der insgesamt acht Mitglieder sind erstmals Teil dieses Gremiums. In der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrates, dem ab sofort auch Oberbürgermeisterin Katharina Pötter angehört, wurden Tobias Eismann zum Vorsitzenden und Dr. Christoph Bielak zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. | 03.02.2022 21:20