Stand: 31.05.2023 16:27 Uhr VfL-Manager Schäfer freut sich für Schmadtke: "Große Auszeichnung"

Marcel Schäfer, Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg, freut sich über die Berufung seines Vorgängers Jörg Schmadtke zum Sportdirektor beim FC Liverpool an der Seite von Teammanager Jürgen Klopp. "Bei so einem Club mit Jürgen Klopp arbeiten zu dürfen, ist eine große Auszeichnung für ihn. Ich freue mich riesig für ihn", sagte Schäfer. Am Dienstag war die Berufung des 59-jährigen Schmadtke beim FC Liverpool bestätigt worden. Am Donnerstag tritt er seinen Dienst an der Anfield Road an. | 31.05.2023 16:24