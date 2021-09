Stand: 12.09.2021 14:59 Uhr VfL-Fußballerinnen siegen klar - Werder punktet in Jena

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am dritten Bundesliga-Spieltag den dritten Sieg gefeiert. Der Vizemeister schlug den SC Sand am Sonntag mit 4:0 (2:0). Jill Roord (37.), Ewa Pajor (41.), Svenja Huth (54.) und Sandra Starke (65.) waren für die Niedersächsinnen erfolgreich. Die Frauen von Werder Bremen kamen im Kellerduell beim zuvor ebenfalls noch punktlosen FC Carl Zeiss Jena zu einem 1:1 (0:1)-Remis. Lina Hausicke traf für die Hanseatinnen zum Ausgleich (72.). Rita Schumacher hatte die Thüringerinnen in Front gebracht (36.). Ergebnisse und Tabelle | 12.09.2021 14:58