Stand: 13.04.2023 17:24 Uhr VfL-Fußballerinnen ohne Kapitänin Popp gegen Bayern München

Die Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen am Sonnabend (14 Uhr) im Halbfinale des DFB-Pokals beim FC Bayern München auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Die 32-Jährige fällt wegen einer Wadenverletzung aus, die sie sich im Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am vergangenen Dienstag gegen Brasilien (1:2) zugezogen hatte. Wann Popp wieder einsatzbereit sein wird, hänge vom Heilungsverlauf ab, teilte der VfL am Donnerstagabend mit. | 13.04.2023 17:22