Stand: 31.03.2024 18:40 Uhr VfL-Fußballerinnen im DFB-Pokal-Finale gegen Bayern München

Cup-Verteidiger VfL Wolfsburg trifft im DFB-Pokal-Finale am 9. Mai in Köln auf den FC Bayern München. Der Bundesliga-Spitzenreiter und Meister setzte sich am Sonntag mühevoll mit 3:1 i.E. (1:1, 1:1, 1:1) gegen Eintracht Frankfurt durch. Bayerns Torfrau Maria Luisa Grohs parierte drei der vier Elfmeter der Frankfurterinnen. Die Wolfsburgerinnen hatten bereits am Sonnabend deutlich mit 9:0 gegen Bundesliga-Konkurrent SGS Essen gesiegt. Die Niedersächsinnen peilen den zehnten Pokal-Triumph in Folge an. | 31.03.2024 18:35