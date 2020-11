Stand: 25.11.2020 09:21 Uhr VfL-Frauen verpflichten Nationalspielerin Svava

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich in der Defensive verstärkt. Zum 1. Januar 2021 wechselt die dänische Nationalspielerin Sofie Svava vom schwedischen Rekordmeister FC Rosengard zum Bundesligisten. Die 20-Jährige, die sowohl als Linksverteidigerin als auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden kann, unterzeichnete einen bis 2024 datierten Vertrag. Svava absolvierte insgesamt 35 Partien in der Damallsvenskan, dem schwedischen Oberhaus, erzielte dabei fünf Tore und bereitete sieben weitere vor. In der dänischen Nationalmannschaft kam Svava bisher 14 Mal zum Einsatz. | 25.11.2020 09:18