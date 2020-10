Stand: 11.10.2020 16:10 Uhr VfL-Frauen kassieren Ausgleich, Sorge um Popp

Die Frauen des VfL Wolfsburg haben in der Fußball-Bundesliga beim SC Freiburg einen Erfolg noch aus der Hand gegeben. Nachdem Zsanett Jakabfi (70.) die "Wölfinnen" in Führung gebracht hatte, gelang Hasret Kayikci (90.+5) noch der späte Ausgleich. Zudem bangt der Titelverteidiger um Nationalspielerin Alexandra Popp, die kurz vor dem Abpfiff verletzt auf dem Rasen blieb und auf einer Trage ausgewechselt werden musste. Die VfL-Frauen mussten damit die Tabellenführung an Bayern München abgeben. Die Münchnerinnen siegten mit 4:0 (2:0) in Hoffenheim. Niederlagen kassierten der SV Meppen beim 1:3 (0:1) gegen Essen sowie Werder Bremen beim 0:3 (0:1) in Leverkusen. Beide Teams belegen derzeit die Abstiegsplätze. Ergebnisse und Tabelle | 11.10.2020 16:07