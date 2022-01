Stand: 30.01.2022 15:03 Uhr VfL-Frauen in der Champions League in der Bundesliga-Arena

Die Frauen des VfL Wolfsburg ziehen für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League um: Die Partie gegen Arsenal Women am 31. März (18.45 Uhr), findet in der Arena statt, in der ansonsten die Männer ihre Bundesligaspiele austragen. Normalerweise spielen die VfL-Frauen im kleinen Stadion neben der Arena. "Der VfL Wolfsburg will damit auch ein Zeichen setzen, unabhängig von der pandemiebedingt nur schwer zu kalkulierenden Zuschauerzahl. Ich bin optimistisch, dass wir Ende März entsprechende Rahmenbedingungen haben werden und unseren Fans ein tolles Erlebnis bieten können", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. | 30.01.2022 15:01