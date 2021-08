Stand: 30.08.2021 16:16 Uhr VfL-Frauen im Pokal nach Duisburg, Hendrich verlängert

Die DFB-Pokalsiegerinnen des VfL Wolfsburg treten in der zweiten Runde des Wettbewerbs beim MSV Duisburg an. Dies ergab die Auslosung durch U17-Nationaltrainerin Friederike Kromp am Montag. Schon zuvor hatte der Verein vermeldet, dass der ursprünglich bis zum kommenden Sommer laufende Vertrag mit Nationalspielerin Kathrin Hendrich vorzeitig verlängert worden ist. Der neue Kontrakt der 29-Jährigen gilt nun bis 2024, wie der niedersächsische Club mitteilte. Hendrich war im Sommer 2020 von Bayern München gekommen. | 30.08.2021 16:14