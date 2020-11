Stand: 25.11.2020 09:21 Uhr VfL-Frauen holen Svava, Lerch als Welttrainer nominiert

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich in der Defensive verstärkt. Zum 1. Januar 2021 wechselt die dänische Nationalspielerin Sofie Svava vom schwedischen Rekordmeister FC Rosengard zum Bundesligisten. Die 20-Jährige, die sowohl als Linksverteidigerin als auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden kann, unterzeichnete einen bis 2024 datierten Vertrag. In der dänischen Nationalmannschaft kam Svava bisher 14 Mal zum Einsatz. Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch ist derweil in der engeren Auswahl bei der Wahl zum Welttrainer 2020 eines Frauenteams. Der 36-Jährige steht auf einer Liste mit insgesamt sieben Trainerinnen und Trainern, die der Weltverband FIFA am Mittwoch veröffentlichte. Als beste Spielerin ist unter anderem die frühere Wolfsburgerin Pernille Harder nominiert, die im Sommer zum FC Chelsea wechselte. Die Finalistinnen oder Finalisten in den jeweiligen Kategorien werden am 11. Dezember bekanntgegeben. Die Auszeichnung findet am 17. Dezember statt. | 25.11.2020 12:59