Stand: 05.11.2021 21:32 Uhr VfL-Frauen gelingt Last-Minute-Sieg

Dank eines Treffers in der letzten Minute der Nachspielzeit haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im Titelrennen in der Bundesliga ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team von Trainer Tommy Stroot gewann trotz eines frühen Rückstands nach einer beherzten Aufholjagd noch 3:2 (1:2) gegen Eintracht Frankfurt und sprang vorerst an die Tabellenspitze. Dominique Janssen (90.+5) gelang der entscheidende Treffer. Sie hatte auch schon für das 1:2 (34.) gesorgt, Jill Roord (66.) für den Ausgleich. Ergebnisse und Tabelle | 05.11.2021 21:30