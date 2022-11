Stand: 07.11.2022 13:05 Uhr VfL-Frauen gegen Frankfurt in der großen Arena

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg ziehen für die Bundesliga-Partie gegen Eintracht Frankfurt erneut in die größere Arena der Männer um. Das teilte der Club am Montag mit. Der Meister erhofft sich beim Spiel am 3. Dezember (13 Uhr) wieder eine große Kulisse. Zuletzt waren am 23. Oktober zum Spitzenspiel gegen Bayern München (2:1) 21.287 Zuschauer dabei gewesen. Aktuell belegt Wolfsburg Platz eins, Frankfurt liegt auf Rang zwei. | 07.11.2022 13:04