Stand: 08.03.2024 13:11 Uhr VfL-Frauen bis auf Weiteres ohne Torjägerin Ewa Pajor

Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss bis auf Weiteres auf Stürmerin Ewa Pajor verzichten. Die Polin laboriert an Knieproblemen, die er bereits in der Vergangenheit zu schaffen machten. Es gehe nun darum, "die Irritation aus dem Knie rauszuarbeiten", erklärte VfL-Coach Tommy Stroot. Im Spiel am Montagabend (19.30 Uhr) bei Aufsteiger RB Leipzig wird Pajor in jedem Fall fehlen. Auch ein Einsatz gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Freitag erscheint derzeit unwahrscheinlich. | 07.03.2022 13:10