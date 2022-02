Stand: 06.02.2022 17:57 Uhr VfL-Frauen besiegen Werder und festigen Champions-League-Platz

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Bundesliga-Nordduell gegen Werder Bremen mit 3:1 (2:1) für sich entschieden. Maja Sternad hatte Werder bereits in der ersten Minute in Führung gebracht. Tabea Waßmuth (9.), Lena Oberdorf (36.) und Rebecka Blomqvist (79.) sorgten jedoch für den zehnten Saisonsieg der "Wölfinnen". An der Tabellenspitze setzte sich der VfL gemeinsam mit Bayern München ab, der Vorsprung der Niedersächsinnen auf Platz vier - die ersten drei Clubs qualifizieren sich für die Champions League - beträgt bereits sieben Punkte. Überblick | 06.02.2022 17:57