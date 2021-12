Stand: 19.12.2021 15:40 Uhr VfL-Frauen: Spielabsage in Potsdam - Werder unterliegt FCB

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die Bundesliga-Tabellenführung kampflos abgeben müssen. Die Partie der "Wölfinnen" bei Turbine Potsdam wurde am Sonntag kurzfristig wegen mehrerer Corona-Fälle beim Gegner abgesagt. Hoffenheim und der FC Bayern zogen vorbei. Die Münchnerinnen gewannen am Sonntag bei Werder Bremen mit 2:0 (1:0). Das nächste Spiel für den VfL-Frauen steht dann am 6. Februar mit der Heimpartie gegen Werder Bremen an. | 19.12.2021 18:20