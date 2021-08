Stand: 10.08.2021 15:04 Uhr VfL-Frauen: Nationalspielerin Rauch fällt länger aus

Die Frauen des VfL Wolfsburg müssen mehrere Wochen und damit auch zum Saisonauftakt in der Bundesliga am 28. August auf Felicitas Rauch verzichten. Die Abwehrspielerin hatte sich während einer Trainingseinheit am vergangenen Freitag am rechten Sprunggelenk verletzt und bereits im Testspiel gegen den FC Twente (2:0) nicht mitwirken können. Rauch wird trotz der Verletzung am Freitag mit den "Wölfinnen" ins Trainingslager nach Harsewinkel reisen und dort ihre Reha-Maßnahmen fortsetzen. | 10.08.2021 15:03