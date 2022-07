Stand: 22.07.2022 12:15 Uhr VfB Oldenburg: Noch drei Spieler gesucht

Fußball-Drittligist VfB Oldenburg will noch drei neue Spieler verpflichten. "Wir müssen noch etwas tun", sagte Trainer Dario Fossi einen Tag vor dem Liga-Auftakt gegen den SV Meppen (Sonnabend, 14 Uhr, live im NDR Fernsehen) in einem Interview mit der "Nordwest-Zeitung". Auf drei Positionen wollen die Niedersachsen noch nachlegen: "Auf der Sechs, auf den offensiven Außen und im Sturm." Genau sechs Wochen bleiben noch, ehe das Transferfenster am 1. September schließt. | 22.07.2022 12:14