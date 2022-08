Stand: 30.08.2022 15:53 Uhr VfB Oldenburg: Buchtmann fällt mehrere Wochen aus

Fußball-Drittligist VfB Oldenburg muss in den kommenden Wochen auf Neuzugang Christopher Buchtmann verzichten. Der 30-Jährige, der beim 1:1 in Duisburg am Montagabend sein Debüt für die Niedersachsen gegeben hatte, zog sich eine Fraktur des Wadenbeins zu. "Das ist enorm bitter, aber wir sind überzeugt, dass er in dieser Saison noch ein wichtiger Faktor für uns werden wird", sagte VfB-Sportchef Sebastian Schachten. | 30.08.2022 15:52