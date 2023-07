Stand: 20.07.2023 08:29 Uhr VfB Lübeck wochenlang ohne Angreifer Drinkuth

Fußball-Drittligist VfB Lübeck muss mindestens sechs Wochen ohne Felix Drinkuth auskommen. Der Stürmer hat sich im Testspiel bei Aalborg BK (1:4) einen Außenmeniskusriss zugezogen und soll heute operiert werden. Der 28-Jährige hatte in der vergangenen Saison mit 14 Toren und acht Vorlagen maßgeblichen Anteil am Drittliga-Aufstieg der Schleswig-Holsteiner. Zum Liga-Auftakt spielt der VfB am 5. August (14 Uhr) gegen den SV Sandhausen. | 20.07.2023 08:26