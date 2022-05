Stand: 23.05.2022 08:31 Uhr VfB Lübeck verpflichtet Farrona Pulido

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat Manuel Farrona Pulido verpflichtet. Der Außenbahnspieler wechselt von Preußen Münster an die Lohmühle. Beim VfB unterschrieb der 29-Jährige einen für die Regionalliga und die Dritte Liga gültigen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Farrona Pulido spielte zuvor unter anderem beim VfL Osnabrück und Hansa Rostock. Mit beiden Clubs stieg er jeweils in die Zweite Liga auf. In sieben Zweitliga-, 132 Drittliga- und 101 Regionalliga-Partien erzielte er 43 Tore. | 23.05.2022 08:30