VfB Lübeck stellt Hobsch vorerst frei

Drittliga-Schlusslicht VfB Lübeck hat Fußballprofi Patrick Hobsch für einige Tage freigestellt. Wie der Club mitteilte, soll der 26-Jährige frühestens am nächsten Montag in das Teamtraining zurückkehren. Genauere Angaben machte der Verein nicht. In einer Mitteilung war die Rede von Vorkommnissen, "die sich nicht in Einklang mit mannschaftlichen Grundsätzen und Werten des Vereins bringen lassen". Er soll aber noch eine Chance bekommen. "Die Tür ist nicht zu", sagte Sportdirektor Rocco Leeser. | 19.01.2021 16:07