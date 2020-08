Stand: 27.08.2020 22:25 Uhr

VfB Lübeck plant im Testspiel mit 500 Zuschauern

Fußball-Drittligist VfB Lübeck plant in seinem Testspiel gegen den Heider SV am Sonnabend an der Lohmühle mit 500 Zuschauern. Dies sei "aufgrund der aktuell gültigen Verordnung des Landes Schleswig-Holstein und nach Absprache mit dem Lübecker Gesundheitsamt" möglich. Die Tickets sollen personalisiert ausgegeben und die Abstände auf der Tribüne groß gehalten werden. Am kommenden Dienstag testet der Aufsteiger zudem bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.