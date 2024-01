Stand: 09.01.2024 19:37 Uhr VfB Lübeck leiht Torhüter Stein von Union Berlin aus

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hat Torhüter Yannic Stein für die kommende Halbserie von Bundesligist 1. FC Union Berlin ausgeliehen. Der 19 Jahre alte Schlussmann solle sich in der Hansestadt laut Union-Geschäftsführer Profifußball Oliver Ruhnert, "weiterentwickeln, extern Erfahrung sammeln und sein volles Potenzial ausschöpfen", wie die Köpenicker am Dienstagabend mitteilte. Der gebürtige Berliner wechselte im Sommer 2020 von Viktoria Berlin zum Bundesligisten und gehört seit dieser Spielzeit dem Profikader an. Wechselbörse | 09.01.2021 19:37