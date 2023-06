Stand: 05.06.2023 16:15 Uhr VfB Lübeck holt Torwart Klewin aus Aue

Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck hat den Torwart Philipp Klewin vom künftigen Liga-Konkurrenten FC Erzgebirge Aue verpflichtet. Der 29-Jährige spielte bereits für Rot-Weiß Erfurt sowie Arminia Bielefeld und unterschrieb in Lübeck einen Zweijahresvertrag. "Mit Philipp verstärkt uns ein Torhüter, der seine Qualitäten in der 3. Liga und in der 2. Bundesliga über viele Jahre lang nachgewiesen hat", sagte der Lübecker Sportvorstand Sebastian Harms am Montag. | 05.06.2023 16:13