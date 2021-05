Stand: 16.05.2021 15:08 Uhr VfB Lübeck hofft gegen Zwickau auf Zuschauer

Fußball-Drittligist VfB Lübeck hofft weiter, sein Heimspiel am Montag gegen Zwickau vor Zuschauern stattfinden lassen zu dürfen. "Ja, da könnte sich tatsächlich vielleicht etwas tun, wir sind in Gesprächen", bestätigte Vorstand Florian Möller in den "Lübecker Nachrichten". Bis zu 250 Zuschauer wären gemäß der schleswig-holsteinischen Corona-Landesverordnung erlaubt. | 16.05.2021 15:08