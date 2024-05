Stand: 30.05.2024 14:41 Uhr VfB Lübeck: Tarik Gözüsirin wechselt ablösefrei nach Wiesbaden

Tarik Gözüsirin verlässt den Drittliga-Absteiger VfB Lübeck und wechselt zum Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden. Wie die Hessen am Donnerstag mitteilten, kommt Gözüsirin ablösefrei und ist der zweite Neuzugang des SVWW für die neue Spielzeit. Dem 22 Jahre alten Mittelfeldspieler gelangen in der abgelaufenen Drittliga-Saison im Trikot der Schleswig-Holsteiner sieben Tore in 36 Einsätzen. | 30.05.2024 14:40