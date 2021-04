Stand: 17.04.2021 19:42 Uhr VfB Lübeck: Stadion an der Lohmühle bekommt Rasenheizung

Fußball-Drittligist VfB Lübeck wird in Kürze ein Stadion haben, das den vom DFB geforderten Drittliga-Standards entspricht. Am 18. Mai beginnt die Sanierung und Instandsetzung des Rasens und des Innenraums an der Lohmühle. Dabei wird auch eine Rasenheizung installiert. Nach Abschluss der Saison hat der VfB dann 2,5 Millionen Euro investiert, um die DFB-Vorgaben zu erfüllen. In der laufenden Saison galt eine Ausnahmegenehmigung. Stadt und Land halfen mit 1,5 Millionen Euro an Fördermitteln. | 17.04.2021 19:41