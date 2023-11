Stand: 16.11.2023 14:33 Uhr VfB Lübeck: Spieltage 18-21 in der 3. Liga terminiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die Spieltage 18 bis 21 in der 3. Liga zeitgenau angesetzt. Demnach empfängt der VfB Lübeck den FC Ingolstadt am Sonnabend, 9. Dezember an der Lohmühle. Die letzten beiden Partien des Jahres bestreiten die Schleswig-Holsteiner auswärts: Am 15. Dezember (19 Uhr) bei Rot-Weiss Essen und am 19. Dezember (19 Uhr) beim SV Sandhausen. Das neue Jahr beginnt für den VfB mit einem Heimspiel am 20. Januar (14 Uhr) gegen Waldhof Mannheim. | 16.11.2023 14:31