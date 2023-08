Stand: 01.08.2023 13:11 Uhr VfB Lübeck: Klewin ist die neue Nummer eins im Tor

Vier Tage vor dem Drittliga-Start am Sonnabend (14 Uhr, im NDR Livecenter) gegen den SV Sandhausen sind beim Aufsteiger VfB Lübeck zwei personelle Entscheidungen gefallen. Trainer Lukas Pfeiffer erklärte Torhüter Philipp Klewin zur neuen Nummer eins. Der Neuzugang aus Aue habe gegenüber seinem Konkurrenten Florian Kirschke "in ein paar Aspekten einen Hauch voraus", sagte Pfeiffer den "Lübecker Nachrichten". Zudem geht Tommy Grupe in seine vierte Saison als Kapitän. Als Stellvertreter fungiert Mirko Boland. | 01.08.2023 13:10