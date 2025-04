Stand: 02.04.2025 18:42 Uhr Vertragsklausel greift: Ducksch vor Verlängerung bei Werder

Marvin Ducksch steht kurz vor der automatischen Verlängerung bis 2026 seines im Sommer auslaufenden Vertrages beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Nach Informationen des Portals deichstube.de muss der Angreifer dafür in diese Saison 25 Spiele absolvieren, in denen er länger als 45 Minuten auf dem Platz stand. Zwei Partien fehlen für diese Marke noch. Der 31-Jährige geht seit 2021 für die Hanseaten auf Torejagd. Seitdem erzielte er in 122 Erst- und Zweitligapartien 51 Treffer. | 02.04.2025 18:40