Stand: 10.04.2024 13:44 Uhr Vertrag verlängert: Arrey-Mbi bis 2026 bei Hannover 96

Innenverteidiger Bright Arrey-Mbi bleibt bis 2026 beim Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wurde der ursprünglich bis zum 30. Juni 2025 datierte Vertrag mit dem deutschen U21-Nationalspieler durch den Einsatz am Sonntag gegen Schalke 04 (1:1) automatisch verlängert. In der laufenden Serie kommt der Abwehrmann, der 2022 zunächst auf Leihbasis von Bayern München nach Hannover gewechselt war, auf 27 Ligaspiele und einen Pokaleinsatz für die Niedersachsen. | 10.04.2024 13:43