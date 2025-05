Stand: 19.05.2025 14:26 Uhr Vertrag bis 2027: VfL Wolfsburg zieht Kaufoption bei Vavro

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg setzt auch künftig auf Abwehrspieler Denis Vavro. Wie der Verein am Montag mitteilte, zogen die Niedersachsen die Kaufoption für den vom FC Kopenhagen ausgeliehenen Innenverteidiger. Der 29-Jährige unterschrieb in Wolfsburg einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. "Denis ist von seiner Mentalität her ein enorm wichtiger Spieler für uns. Er bringt einen großen Kampfgeist und viel Herzblut auf den Platz", sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. | 19.05.2025 14:26