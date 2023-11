Stand: 24.11.2023 16:03 Uhr Vertrag aufgelöst - Max Kruse verlässt SC Paderborn nach wenigen Monaten

Der frühere Fußball-Nationalspieler Max Kruse und der Zweitligist SC Paderborn haben den Vertrag des Angreifers aufgelöst. Die Trennung sei in gutem gegenseitigem Einvernehmen erfolgt, teilte der Club aus Ostwestfalen am Freitag mit. "Weil die aktuelle Situation für uns und für den Spieler nicht zufriedenstellend war, haben wir uns getrennt", wird Paderborns Sport-Geschäftsführer Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung zitiert. Kruse war im vergangenen Sommer nach Paderborn gewechselt, nachdem er vor einem Jahr beim VfL Wolfsburg ausgemustert worden war. Der gebürtige Reinbeker hatte beim SCP immer wieder Verletzungsprobleme. Er bestritt lediglich fünf Partien für die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok. | 24.11.2023 16:02