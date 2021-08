Stand: 02.08.2021 18:13 Uhr Verteidiger Otavio fehlt VfL Wolfsburg "auf unbestimmte Zeit"

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss für längere Zeit auf seinen Abwehrspieler Paulo Otavio verzichten. Der 26 Jahre alte Brasilianer zog sich jedoch nicht wie zunächst gedacht eine Knieblessur, sondern eine "schwerwiegende Verletzung am rechten Sprunggelenk zu", teilten die Niedersachsen am Montag mit. Der Linksverteidiger hatte sich am Sonnabend bei der 1:2-Testspiel-Niederlage gegen Atletico Madrid verletzt. Er werde dem VfL "auf unbestimmte Zeit fehlen", hieß es vom Werksclub. | 02.08.2021 18:11