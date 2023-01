Stand: 24.01.2023 14:30 Uhr Verteidiger Cozza wechselt offenbar sofort zum VfL Wolfsburg

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg holt Medienberichten zufolge bereits in der aktuellen Transferphase den französischen Abwehrspieler Nicolas Cozza vom HSC Montpellier. Das berichtete das Fachblatt "kicker" am Dienstag. "Wir haben uns geeinigt", wurde VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke zitiert. Der 24 Jahre alte Linksverteidiger, der eigentlich im Sommer ablösefrei zu den Niedersachsen wechseln sollte, soll am Dienstag in Wolfsburg eingetroffen sein und einen Vertrag bis 30. Juni 2027 erhalten, wie der "kicker" mit Verweis auf französische Medien schreibt. | 24.01.2023 14:29