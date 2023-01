Stand: 13.01.2023 12:54 Uhr Verteidiger Beermann verlängert beim VfL Osnabrück

Verteidiger Timo Beermann hat seinen auslaufenden Vertrag beim VfL Osnabrück verlängert. Das gab der Fußball-Drittligist am Freitag einen Tag vor dem ersten Ligaspiel des neuen Jahres gegen Viktoria Köln (Sonnabend, 14 Uhr, live im NDR Fernsehen und hier im Livecenter bei NDR.de) bekannt. Der 32 Jahre alte Defensiv-Spezialist wurde in der Nachwuchsabteilung des VfL ausgebildet, ehe er für sieben Jahre zum Zweitliga-Club 1. FC Heidenheim wechselte. 2020 kehrte er in seine Heimat zurück. | 13.01.2023 12:53