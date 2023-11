Stand: 14.11.2023 12:37 Uhr Verletzungssorgen: Baskets Oldenburg holen Ex-Göttinger Crandall

Wegen anhaltender Verletzungsprobleme hat der frühere deutsche Basketballmeister Baskets Oldenburg US-Guard Geno Crandall verpflichtet. Der 27-Jährige kommt vom israelischen Club Hapoel Be'er Sheva und kehrt in die Bundesliga (BBL) zurück. In der vergangenen Saison spielte Crandall für die BG Göttingen. "Er ist allen noch in guter Erinnerung aus der letzten BBL-Saison. Mit seinen charakterlichen Eigenschaften passt er hervorragend in unsere Team-Kultur", sagte Baskets-Trainer Pedro Calles. | 14.11.2023 12:37